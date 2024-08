Ischia e Procida | visita del Comandante della Legione Carabinieri in isole Il ringraziamento del Generale La Gala ai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) IlGiuseppe Lainalle stazioni di, Barano, Casamicciola e Forio IlCampania,di Divisione Canio Giuseppe La, hato questa mattina i repartiCompagnia di. La primaalla stazione di, proseguendo poi con la Compagnia die le stazioni di Barano, Casamicciola e Forio. Durante la, ilLaha incontrato i militari, ringraziandoli per l’operato svolto in questi giorni di particolare affluenza turistica e per l’impegno durante il Ferragosto. Ha elogiato i risultati ottenuti sia dal punto di vista preventivo che repressivo, sottolineando l’importanzacrescente percezione di sicurezza da partecittadinanza.