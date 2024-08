Il mondo senza filtri dell’AI di Musk

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 24 agosto 2024) Le novità inserite all’interno di Grok-2, l’evoluzione del chatbot AI voluto da Elon, preoccupano il. All’interno del nuovo sistema, disponibile solo per gli utenti Premium e Premium+ su X, è in grado di generare immagini (realistiche)alcun filtro. A differenza della concorrenza, dunque, questo strumento potrà essere utilizzato per creare fotografiealcuna etica, rischiando – come già avvenuto in passato – di dare vita a una nuova catena di deepfake. Grok-2 e le immagini “filtro” secondoha rivendicato la sua scelta sostenendo di voler «far divertire la gente», mamai (come al solito) valutare l’impatto e le conseguenze delle sue azioni e di quelle dei suoi “giocattoli”. Tra le tante cose, infatti, le immagini generati da Grok-2 sono prive di filigrana e watermark.