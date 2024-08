Il centro è rallentato È un periodo complesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) "Un’estate di grande difficoltà per il nostro lavoro", dice Marco Cremonini di Cremonini Elite, in via D’Azeglio. Cremonini, la preoccupano i cantieri? "Noi non siamo proprio nella zona di cantieri del tram, ma non possiamo non notare come l’accessibilità sia notevolmente limitata". Perché? "Il, ultimamente. È undifficile e il cliente a volte rinuncia perché fa fatica a raggiungerci. Inoltre, ci sarebbe bisogno di un po’ più di pulizia e di meno violenza. Anche questi non sono segnali positivi, e il tutto va a incidere sul nostro lavoro". Perché i saldi non hanno limitato il calo di acquisti? "Vanno cambiati, in particolare quelli estivi. Oppure bisogna liberalizzarli. Per quanto mi riguarda, userei una formula diversa: le regole o le rispettano tutti oppure vale la pena fare sì che ognuno si autogestisca.