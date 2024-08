F1 Sargeant va a muro sul bagnato e annulla quasi tutta la FP3 a Zandvoort Gasly in vetta sessione interlocutoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Va in archivio con il miglior tempo a sorpresa di Pierreun’anomala eterzadi prove libere del Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il maltempo l’ha fatta da padrone in quel di, con i piloti che hanno dovuto girare su pista bagnata con gomme intermedie per riprendere un po’ di feeling in vista della qualifica. Protagonista in negativo di questa FP3 lo statunitense Logan, che ha commesso un grave errore di guida in uscita da curva 3 mettendo due gomme sull’erba bagnata e perdendo il controllo della sua Williams, finita violentemente contro le barriere per un impatto che ha distrutto la FW46 provocando anche un principio di incendio (spento dai commissari).