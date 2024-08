Due yacht si scontrano davanti alle coste pontine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Un incidente tra duesi è verificato nella rada di Ponza nel primo pomeriggio di ieri, intorno14:30. La collisione, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze fisiche per i turisti inglesi a bordo, ma ha provocato danni alla prua di uno degli scafi coinvolti. Lodanneggiato batteva bandiera inglese, mentre l’altro, di dimensioni maggiori e con bandiera delle Isole Marshall, non ha subito danni significativi ed era stato noleggiato per l’occasione. Intervento della Capitaneria di Porto Subito dopo l’incidente, gli uomini della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera sono intervenuti sul luogo per valutare i danni e stabilire eventuali responsabilità. La collisione ha causato danni allo scafo oltre la linea di gggiamento, evitando così situazioni più critiche come l’imbarco di acqua o la necessità di un salvataggio.