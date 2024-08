Digital detox e cene in silenzio | ecco l' eremo contemporaneo unico al mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) Le indicazioni sono precise. Dobbiamo lasciare la macchina in una zona remota che costeggia il fiume, una decina di chilometri da Parrano. Siamo in una delle maggiori zone boschive d’Italia, una riserva naturale da tremila ettari di bosco dichiarata Patrimonio Unesco. Jeep, e dopo una collezione di buche raggiungiamo l’Eremito, il primo resort di lusso per viaggiatori solitari d’Europa. L'È il sogno di un visionario romano, Marcello Murzilli, che negli anni Ottanta ha fatto fortuna con il marchio di moda El Charro (pelletteria). Poi, ha girato ilin barca a vela: «Ho vissuto per 14 anni nella giungla messicana, una riserva naturale di 10mila ettari. Quell’esperienza forte me la sono portata dentro. Cercavo un posto mio, per persone come me. Ho iniziato a girare per eremi e monasteri, la mia vera passione, alla ricerca della mia strada».