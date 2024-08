Calhanoglu | Stessa fame di vincere Preparazione non facile ma ci siamo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Hakansi è esposto in merito alla vittoria dell’Inter per 2-0 contro il Lecce. Il turco ha sottolineato come l’obiettivo sia tornare al livello dello scorso anno. LE CONVINZIONI – Hakanè intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, match nel quale ha messo a segno la seconda rete su calcio di rigore. Queste le sue parole: «Abbiamo sempre, voglia di. Sicuramente con questo caldo facciamo fatica, ma con la determinazione giusta si può andare avanti. Noi dobbiamo arrivare al livello dello scorso anno, quelli che sono andati in Nazionale sono arrivati tardi abbiamo fatto solo tre settimane di. Pian piano sta arrivando quella forza nelle gambe che prima mancava».