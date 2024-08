33 anni senza verità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Livorno, 24 agosto 2024 - In questa estate in cui l’unica certezza è il clima torrido e pesante, ci troviamo a commentare una tragedia sfiorata a bordo di un traghetto. La gioia e l’attesa di molta gente diretta in vacanza all’isola d’Elba sono sprofondate in un incubo che, per merito di soccorsi tempestivi, non si è chiuso con l’imprimatur della morte. Il pensiero non può non andare al “Moby Prince” che il 10 aprile del 1991 bruciò a 2,7 miglia dal porto di Livorno e a bordo del quale trovarono fine atroce 140 persone. Una terza commissione parlamentare d’inchiesta è al lavoro per fare chiarezza. A nulla, infatti, è arrivata finora la magistratura. Solo deputati e senatori, a distanza di oltre trent’, si sono accostati a una parte della