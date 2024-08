Voglio lasciare un mondo di musica migliore alle ragazze che verranno dopo di me

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 23 agosto 2024) Annalisa: l’inarrestabile regina dei successi estivi e del pop italiano Quando pensi a “estate”, “successi” o “pop”, è difficile non pensare ad Annalisa. Negli ultimi tre anni, Annalisa si è trasformata da una delle tante aspiranti cantanti in una regina indiscussa dellaitaliana. La sua ascesa alla fama è stata niente meno che meteorica, in quanto è diventata sinonimo di successo in vettaclassifiche. Il successo di quest’anno, “Mon Amour”, una collaborazione con Tananai Ha solo consolidato la sua posizione in cima, con la suache domina sia le piattaforme di streaming che le onde radio. Eppure, nonostante i suoi risultati impressionanti, Annalisa rimane umile. “I numeri sono un riconoscimento, non una causa”, dice con un sorriso, riconoscendo il suo successo.