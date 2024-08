Vision | James Spader tornerà nei panni di Ultron per la serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)neidiper laè pronto a tornare. Variety riporta cheriprenderà il ruolo dell’intelligenza artificiale cattiva di “Avengers: Age of” per la prossimadei Marvel Studios con Paul Bettany. Terry Matalas (“Star Trek: Picard”) sarà produttore esecutivo e showrunner della, il cui debutto è previsto per il 2026. Sebbenee sia tecnicamente morto in “Avengers: Infinity War”, è stato resuscitato due volte nella‘Wanda’ del 2021, prima come creazione spettrale fatta (e poi disfatta) dalla magia, e di nuovo come robot bianco fantasma senza alcun ricordo del suo passato. Questo si rivelerà un problema pere quando, dato che i due personaggi hanno una storia di lunga data.