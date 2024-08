US Open 2024 Musetti | Ho fatto un bel salto di maturità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “E’ stato un periodo fortunato, che mi ha dato grande fiducia e consapevolezza. Credo di averun beldi. Ho espresso il mio miglior tennis, ora sono molto più intraprendente in campo”. Lo ha detto a Sky Sport Lorenzonel media day degli US: “L’obiettivo è cercare di correre assieme ai grandi e alla top ten mondiale. Essere qui a New York è sempre molto bello. Il primo turno non è facile: Opelka è un avversario tosto, spero di partire col piede giusto e di fare un bel torneo”. US: “Houn beldi” SportFace.