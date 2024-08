Sharon Verzeni il sopralluogo a casa | Sapevano cosa prendere L’ipotesi | L’ha uccisa un cliente del bar

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilindi Sergio Ruocco ha portato a un risultato. I carabinieri che indagano sull’omicidio dia Terno d’Isola sono entrati in: uno di loro aveva in mano una piccola telecamera. Quando sono usciti in mano non avevano nulla. Ma dall’abitazione sarebbero stati prelevati alcuni oggetti. Effetti personali della barista. Non il personal computer, ha precisato il fidanzato. «già», ha aggiunto. E infatti la visita dei militari non è durata più di un quarto d’ora. Come se sapessero giàdovevano fare. Il blitz è arrivato subito dopo gli interrogatori agli zii die ai colleghi di lavoro. Una di loro è, come, seguace di Scientology. E proprio sull’esercizio commerciale sembrano concentrarsi adesso gli sforzi degli inquirenti.