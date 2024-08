Rifiuti in via Marignano Trovato e denunciato l’autore della discarica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Continua la lotta alle discariche abusive. È stato individuato l’ennesimo svuota cantine, che abbandona inel parco agricolo del Sud Milano. Nei giorni scorsi, era già stato identificato edello scarico abusivo di Cascina Coriasco Lacchiarella e di San Donato in via Di Vittorio. Sempre a San Donato, gli agentipolizia locale questa volta hanno rintracciato eun incivile in via: anche in questo caso era stata creato un danno ambientale a causa dello scarico abusivo di spazzatura. Nonostante gli sforzi degli agenti e dei volontari, ogni giorno nel Sud Milano spuntano nuove discariche. A Opera è stato abbandonato uno scatolone didavanti a un bar in un parcheggio. Un contentiore ricolmo di spazzatura, presente da tre giorni. Mas.Sag.