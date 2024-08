Rider sanzionati con algoritmo Cgil | Si pretendono tempi alla Pogacar

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 23 agosto 2024)con: “Si”.con, la denuncia di FiltFirenze-Prato-Pistoia: “L’di Just Eat sanzionaper ‘low performance. È inaccettabile. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e sicurezza, e le pause non sono tempo perso ma necessarie, specialmente con la calura estiva. Sida Poga?ar al Giro d’Italia: così aumentano stress, fatica, rischi stradali. In generale c’è un deciso peggioramento delle condizioni di lavoro, tra orari saturi, distanze sempre maggiori anche a fine turno, scorretti rimborsi.