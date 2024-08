Renato Sanches prove di rinascita al Benfica Schmidt | Mi ha impressionato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) La carriera diè un percorso che si è aperto ale che, dopo una serie di problemi fisici tra Bayern, Psg e Roma, è tornato al punto di partenza. Il centrocampista campione d’Europa 2016 è stato circondato d’affetto dai tifosi delle Aquile e sabato sembra destinato a debuttare in occasione del match contro l’Estrela da Amadora. Intanto,si gode i complimenti del suo allenatore, Roger: “Le mie impressioni sono molto buone. Mi piace il suo atteggiamento, sta lavorando molto in allenamento, ovviamente ora il nostro primo compito era integrarlo nella squadra. Ma, a livello calcistico e fisico, è di prim’ordine. La prima settimana di lavoro è stata impressionante, non mi aspettavo che fosse già a questo livello. Fin qui quindi va tutto bene.