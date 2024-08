Populous realizzerà lo stadio più grande al mondo pronto per i Mondiali 2030

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lo studio di architettura e designha svelato i primi render del Grand Stade de Casablanca, denominatoHassan II. Lo studio italo-inglese si è aggiudicato la gara per la realizzazione di quello che sarà l’impianto calcistico piùal. Con una capienza di 115.000 posti, supererà il Rungrado May Day Stadium di Pyongyang, la capitale della Corea del Nord (114.000 spettatori). Il progetto dellodi Casablanca sarà realizzato in collaborazione con lo studio Oualalou+Choi, nato nel 2001 dall’unione di idee di Tarki Oualalou e Linna Choi. Lo studio, con doppia sede Casablanca-Parigi, è stato il firmatario del Centro Culturale del Marocco a Parigi e del Padiglione del Marocco all’Expo Dubai 2020.