Paralimpiadi Luca Mazzone | Emozione da portabandiera A 53 anni mi spingono amore e sacrificio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Manca ormai poco all’inizio dei XVII Giochi paralimpici estivi e il corposo, nonché ambiziosissimo, contingente italiano (141 atleti azzurri in 17 discipline) sta per volare alla volta di Parigi. Idel Bel Paese, che esporranno in mondovisione il Tricolore in occasione della cerimonia inaugurale del 28 agosto, saranno la giovane super-velocista Ambra Sabatini e l’immarcescibile, autentico monumento dello sport paralimpico italiano. Proprio il formidabile handbiker pugliese è stato intercettato da OA Sport, di cui è amico di vecchia data, per un’intervista esclusiva prima del grande appuntamento parigino., ad una manciata di giorni dalla partenza per Parigi, parlaci un po’ del lavoro e delle sensazioni che stanno caratterizzando questo lungo avvicinamento a cinque cerchi.