Nuova Alfa Romeo Giulia una Quadrifoglio con prestazioni da supercar

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) – È tempo per l’di aggiornare la sua gamma, partendo proprio dalla. La berlina torinese non ha mai nascosto il suo DNA sportivo, anzi, l’è stata presentata in anteprima al Salone di Ginevra, anticipando di fatto, le altre versioni, comprese quelle di accesso alla gamma. A distanza L'articolo, unacondaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:33 Stradale Day: omaggio al passatoBMW X2: una seconda generazione totalmenteCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: unafabbrica in Italia?