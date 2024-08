Non dispiacetevi sorridete per me Addio | il video da brividi di Eriksson

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) «Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo, ma la vita riguarda anche la morte». Sven-Gorannon era banale da allenatore e non lo è nemmeno nel suo ultimo viaggio. L'ex allenatore svedese, amatissimo dagli appassionati di calcio di tutto il globo (d'altrondeha allenato un po' ovunque: dall'Italia all'Inghilterra e al Portogallo, dalla Cina e dal Messico all'Arabia Saudita e alla Costa d'Avorio, passando per le Filippine e la Thailandia), ha deciso di salutare il mondo attraverso un commovente documentario a lui dedicato, che uscirà presto su Prime. Già il gennaio scorso l'ex tecnico 76enne aveva raccontato in Svezia di avere un tumore al pancreas in fase terminale, dichiarando di avere «nella migliore delle ipotesi» ancora un anno di vita.