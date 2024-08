Mondiale Femminile Under 17 di Volley l’Italia vola in semifinale | questa sera in campo con il Giappone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lima –in17 di Pallavolo. E’ un grandequello che sta disputando la squadra triclore a Lima, in Perù. Le Azzurrine hanno vinto sulla Turchia con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-15, 25-18, 25-23), ai quarti di finale. Torneranno in garacontro il, alle ore 23,30 italiane. Il racconto della gara, il tabellino, i risultati e il calendario – Fonte feder.it Le azzurrine, che finora hanno seguito un percorso praticamente perfetto, ottenendo cinque successi in altrettante gare giocate, sono entrate tra le migliori quattro squadre al mondo incategoria. Anche nel quarto di finale contro la Turchia,ha mostrato tutta la sua forza e organizzazione di gioco. La giovanissima formazione tricolore, dopo aver perso il primo set, ha subito invertito l’inerzia della gara, vincendo i successivi tre set.