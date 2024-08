Meeting di Rimini | ecco come l' intelligenza artificiale può aiutare la lotta al cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Aldi, un evento che riunisce i principali attori della politica, dell'economia e della società, Maximo Ibarra, CEO di Engineering, ha sottolineato l'importanza dell'(AI) e delle tecnologie digitali nellaale nel supporto allo sviluppo sostenibile. Durante il panel "Transizione energetica: costi e competitività", Ibarra ha discusso delle strategie innovative che Engineering sta implementando per affrontare queste sfide globali. Un impegno per la sostenibilità Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e pubbliche amministrazioni, ha posto la sostenibilità al centro della propria strategia aziendale. L'azienda sta sviluppando soluzioni proprietarie basate su AI, cloud, Digital Twin e cybersecurity per ottimizzare l'uso dei dati e creare sistemi predittivi e di monitoraggio.