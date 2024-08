Lukaku e il bis voluto da Conte | ambizioni reali che interessano anche l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Romelusta per diventare un nuovo giocatore del Napoli, riuscendo così a riabbracciare il suo allenatore ideale Antonio. Le veredei partenopei sono ora chiare, con lo scudetto difeso dalora nel mirino. L’INTESA – Romelue Antoniostanno per riabbracciarsi. Il calciatore belga ha sin dall’inizio scelto il club partenopeo per poter tornare a lavorare con il salentino. Quest’ultimo ha chiarito dall’inizio della sua esperienza al club azzurro di non volere altro sostituto di Victor Osimhen rispetto al giocatore che ha plasmato una volta giunto a Milano. Al, i due hanno vissuto uno dei periodi più entusiasmanti della propria carriera: l’auspicio di entrambi è rivivere quelle emozionial Napoli.