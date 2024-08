Loro la strana storia del film su Berlusconi censurato in tv e oggi star di TikTok

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nella calda primavera del 2018, nei cinema italiani arrivava. Lavoro in due capitoli firmato dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Una lunga e sgargiante pellicola che, con qualche accenno romanzesco e molta verità popolare, ripercorre l’ascesa imprenditoriale prima e politica dopo, e gli intrighi privati e familiari di Silvio. Unche non ebbe tempo di fare scalpore perché fu velatamente “” poco dopo la sua uscita. Adesso, però, il biopic dedicato al Cavaliere torna a far parlare e a mostrarsi, sfuggendo ai limiti imposti dall’alto sulla libera piattaforma di, la “censura” aldi Paolo Sorrentino1 – il primo dei due capitoli dedicati alla vita dell’defunto Cavaliere – segnò l’esordio più redditizio per undi Paolo Sorrentino, incassando 250.000 euro al botteghino nel maggio 2018.