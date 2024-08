LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Isasa in fuga solitaria ma il gruppo controlla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39: Vanno fatti sicuramente i complimenti al giovane corridore Euskaltel – Euskadi. Un tentativo di coraggio. 15.35: Scende a cinque minuti il vantaggio dello spagnolo. 15.30: Ora ci sonche anche i corridori della INEOS in testa ala fare l’andatura. 15.23: Il vantaggio discende a sei minuti. 15.20: Questasenza i due grandi fenomeni Pogacar e Vingegaard è decisamente imprevedibile. Domani sarà una giornata molto importante anche per lo stesso O’Connor con un arrivo in salita importante. 15.17: Ricordiamo chenon sono partiti Damiano Caruso (Bahrain Victorious) ed il danese Andreas Kron (Lotto Dstny) 15.11: Ilha decisamente alzato la velocità e continua a guadagnare si. 15.08:è unadecisamente diversa.