LIVE Sonego-Goffin ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | giocatori in campo azzurro per tornare in finale

(Di venerdì 23 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03che giocherà come 2° match della sessione serale a partire dall’una di notte della giornata di mercoledì 28 agosto contro Tommy Paul agli US Open.in! 21:55 Si gioca per affrontare il vincente tra Michelsen e Hijikata, che si sfideranno non prima di mezzanotte. 21:51 Perin top 50, all’non basterà sollevare il trofeo nella giornata di domani. Facendolo supererebbe Giovanni Mpetshi-Perricard portandosi proprio al 51° posto. A meno che Alex Michelsen non venga eliminato da Hijikata nella seconda semi. 21:46 L’ultimo atto ATP manca perdal mese di ottobre 2023, quando si impose nell’ATP 250 di Metz insu Bublik.