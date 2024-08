L’amore turbo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 23 agosto 2024) In un mondo in cui la velocità è diventata un valore fondamentale, dove tutto dura il tempo di un like e ogni cosa va sempre più veloce, anche i sentimenti si sono adattati. Non c’è più tempo per capire o per capirsi. Al punto che oggi si può parlare di una forma d’amore “particolare”:, in poche parole, è quella cosa che dura dai cinque ai sei minuti prima di svanire. Ok, magari resiste anche qualche giorno. Ma giorni, non settimane. Funziona così: incontri una persona, ad esempio, a una cena di lavoro. Vi presentano, vi guardate negli occhi, senti un brivido e, siccome sai di non avere l’influenza, dai la colpa ai sentimenti per questa pelle d’oca che ti assale all’improvviso. Sì, pensi proprio ai sentimenti, e poi iniziate a parlare. Tu sei single, o almeno ti percepisci tale, e anche lui o lei lo è.