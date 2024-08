In Afghanistan è vietato alle donne di far sentire la loro voce in pubblico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ini talebani hannolae il volto scoperto dellein, in base a nuove leggi approvate dalla guida suprema per “combattere il vizio e promuovere la virtù”. Le leggi, contenute in un documento di 114 pagine e 35 articoli, che Associated Press ha potuto visionare, riguardano aspetti della vita quotidiana come i trasporti pubblici, la musica e le celebrazioni. In particolare l’articolo 13 riguarda le. Stabilisce che è obbligatorio per una donna velare il proprio corpo in ogni momento ine che una copertura per il viso è essenziale per evitare tentazioni. I vestiti non devono essere sottili, stretti o corti. Lesono obbligate a coprirsi davanti a maschi e femmine non musulmani per evitare di essere corrotte.