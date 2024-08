Gatto Scambiato per Rifiuto e Gettato nel Compattatore | Indagini in Corso per Fare Chiarezza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Chieti - Una tragica vicenda ha scosso la città abruzzese di Chieti: un gattino, chiuso in un trasportino di ferro e in attesa di una visita veterinaria, è stato erroneamente raccolto ein undi rifiuti da un operatore ecologico della ditta Formula Ambiente. L’episodio, avvenuto mercoledì 21 agosto, ha portato alla morte orribile del piccolo Forrest, questo il nome del, che avrebbe dovuto sottoporsi a un test per il parvovirus. Il gattino non era stato abbandonato: una volontaria che lo accudiva lo aveva lasciato per un momento fuori dalla clinica veterinaria, mentre entrava per un controllo con altri due gatti. In quel breve lasso di tempo, l’operatore ecologico hail trasportino per un, gettandolo nel. Quando la volontaria si è accorta dell’accaduto, è stato ormai troppo tardi.