Fonseca | È arrivato il momento per Leao di capire dove migliorare Quelli come lui devono portare assist e gol

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il tecnico del Milan, Paulo, presenta in conferenza la seconda sfida stagionale contro il Parma, gara in programma alle ore 18.30. Le parole del tecnico portoghese riportate da Tmw.: «Secondo me le squadre non sono mai prodotti finiti»procede l’ambientamento dei nuovi? «La settimana è andata molto bene, tutti si sono allenati molto bene. Abbiamo giocatori di diverso livello, non sono arrivati tutti nello stesso. Abbiamo qualcuno vicino alla migliore condizione fisica e altri più lontani ma in generale è stata una bella settimana di lavoro». Chi al posto di Morata? Okafor o Jovic? «Devo essere onesto, domani giocherà Okafor. Sarà una partita diversa dalla prima. Vogliamo avere una capacità di giocare alto diversa rispetto a sabato col Torino. Okafor durante la settimana ha dato buone risposte e le caratteristiche della partita vanno bene per le sue qualità.