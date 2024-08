“Falla girare 2 offline” con Giampaolo Morelli c’è anche Christopher Lambert

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 agosto 2024) (askanews) – Fuori il trailer di Falla2 offline, film di e con, in esclusiva su Prime Video dal 23 agosto. Nel castCiro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito, Desirée Popper, Valeria Angione, Livio Kone, Gianfranco Gallo, Beatrice Schiros e. Da più di un anno il mondo versa in un’inedita modalità: è completamente offline e a causa di un virus internet non esiste più. Tutti sembrano, loro malgrado, essersi rassegnati a questa nuova condizione “analogica” di vivere la quotidianità, compreso Natan che, sfumato il suo lavoro da influencer, si è dovuto reinventare promoter di attrezzature per la casa nei supermercati. Le cose non vanno meglio per suo fratello Arturo e i suoi amici.