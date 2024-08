Disegno storie paurose perché sono un fifone

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Devo ammettere che nonparticolarmente sicuro di aver com – preso la vera natura della paura, anche se mi guadagno da vivere disegnando manga horror. E, sebbene esistano molti generi diversi di horror (cigli stati mentali anormali dell’horror psicologico, i fenomeni inquietanti dell’horror occulto, l’horror slasher, l’horror gothic, l’horror fantascientifico e in finiti altri tipi di horror), i miei sforzi si concentrano principalmente sull’horror legato al soprannaturale.