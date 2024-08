Da Gaia agli altri chi sono i papabili Big del prossimo Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mancano sei mesi al ritorno deldima con l’uscita del regolamento ufficialespuntati anche i priminomi dei Big che potrebbero voler partecipare. Fra questi c’è. Ma andiamo con ordine. I posti disponibili per la gara canora sul palco del Teatro Ariston“solo” 24, molti meno rispetto aididi Amadeus. Chi saranno i fortunati che saranno scelti dal direttore artistico? La più quotata, come già scritto, sarebbe, fresca del tormentone estivo Sesso e Samba in collaborazione con Tony Effe. E se tanto mi dà tanto non solo lei potrebbe essere in gara, ma pure lui. Mara Sattei e Tananai hanno partecipato entrambi (da solisti) aldi2023 dopo aver dominato l’estate 2022 col tormentone La Dolce Vita con Fedez. A fare il suo nome è stato il settimanale Oggi.