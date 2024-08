Coppa Italia Serie D Ancona mister Gadda presenta la sfida contro la Recanatese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 agosto 2024) Alla vigilia del primo appuntamento di stagione in scena domani al Tubaldi alle 20,30, anticipo dirimane con i piedi piantati a terra ma propositivo: “Abbiamo tutti i presupposti per poter fare bene, dato il massimo impegno da parte di tutti, squadra e staff. Lotteremo per un campionato dignitoso degno di questo nome e per uscirne rafforzati. I problemi? Ovvio che ce ne sono, ma li affronteremo con pazienza e impegno”., 23 agosto 2024 – Si è svolta questa mattina la conferenza dizione del turno preliminare diD di domani sabato 24 agosto alle 20,30, allo stadio Tubaldi di Recanati. A presiedere, un pensieroso ma allo stesso tempo propositivo Massimo, insieme all’Addetto Stampa del club dorico, David Luconi. Presente in sala anche il Presidente Tecnico, Gianluca Brilli.