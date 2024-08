Come farà Sinner agli US Open senza fisioterapista | c’é il piano B

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una presa di posizione chiara. Della vicenda della positività di Jannikal Clostebol si sta parlando. L’assoluzione per assunzione involontaria stabilita dal tribunale indipendente allestito dall’Itia (Tennis Integrity Agency) sta avendo delle chiare reazioni in fatto di opinione pubblica. C’è una chiara spaccatura tra chi crede alla versione del n.1 del mondo e chi invece avanza dei dubbi sulla sua veridicità. Un caso che però non è ancora chiuso perché la WADA ha fatto sapere che esaminerà con attenzione la documentazione e si riserva la facoltà di presentare appello presso il TAS di Losanna. La data ultima,indicato nella sentenza del tribunale indipendente allestito dall’Itia, è il 6 settembre. Una decisione che, secondo l’AGI, dovrebbe essere presa non prima della prossima settimana.