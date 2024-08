Claudio Sala Bellanova ha fatto vedere grandi cose

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024)ha” Campione granata del Torino dello scudetto,apre oggi la prima pagina di Tuttosport con un’intervista dedicata in gran parte a quel che in questo momento agita l’ambiente: la cessione diall’Atalanta. Sorpreso? “Sì, è stato un vero fulmine a ciel sereno. Quest’anno noi dell’associazione degli ex giocatori stavamo valutando di premiarlo col “Pallone Granata”, che l’anno scorso venne consegnato a Buongiorno. Dovremo trovare un altro candidato. Mi dispiace molto, perché è un giocatore che nella passata stagione hala differenza. Ci hahaI tifosi?” Li posso capire, perché un nuovo allenatore come Vanoli va sostenuto sul mercato. Non bisogna metterlo nelle condizioni di sbagliare o di avere alibi.