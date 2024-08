’Cambia il finale’ Gli oggetti usati trovano una nuova vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il progetto di Herail, finalizzato a dare unaaglinon più utilizzati, continua a registrare ottimi numeri in tutto il territorio regionale. In particolare, nel ravennate,ilha permesso di raccogliere, grazie agli oltre 2 mila ritiri a domicilio effettuati nel 2023, più di 58 mila, pari a circa 220 tonnellate di materiale, di cui quasi 156 tonnellate avviate al riuso (71%). Un altro aspetto positivo è il notevole aumento del materiale riciclato rispetto all’anno precedente, quando vennero raccolte circa 187 tonnellate di materiale, delle quali oltre 135 avviate al riuso. L’iniziativailè in funzione da una decina di anni, nata da un accordo tra Hera e Atersir. Il progetto prevede la possibilità, contattando il servizio clienti al numero verde gratuito 800.999.