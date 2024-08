Biblioteca grande parco e ciclabile nel futuro di corso Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo mesi di revisione tecnica, il piano di riconversione della Torriani è arrivato alla fase finale. Tra qualche settimana il Comune avrà in mano il piano attuativo per l’adozione e poi firmerà la convenzione con Officine Mak, la proprietà dell’area dismessa, che fino al 2005 ospitava la storica legatoria. La costruzione del comprensorio residenziale procederà da ovest verso est, iniziando da via Petrella e Petrarca, e sarà articolata in quattro fasi. Nonostante i cantieri debbano ancora arrivare, Officine Mak ha quasi venduto gran parte dei nuovi appartamenti. Ad acquistare su carta sono stati anche tanti colognesi. Una mobilità interna di chi cerca un edificio nuovo, ad altissima prestazione energetica, in pieno centro e in un contesto dinamico.