ATP Winston-Salem David Goffin raggiunge Sonego in semifinale La rinascita di Carreno Busta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il cerchio si chiude. Definiti i nomi dei quattro giocatori semifinalisti del torneo ATP di. Sul cemento americano Lorenzoha riassaporato un penultimo atto nel massimo circuito internazionale che mancava da circa un anno. Grazie al successo contro il russo Pavel Kotov per 6-3 7-5, il piemontese ha potuto approdare a questo turno. Sul suo cammino ci sarà l’esperto belga. Il n.90 del ranking ha inflitto una pesante sconfitta all’australiano Rinky Hijikata (n.65 ATP) per 6-1 6-3 e sarà quindi lui a contendere a Sonny l’accesso alla Finale. Si prospetta un incontro complicato per il nostro portacolori. Dall’altra parte del tabellone saranno lo statunitense Alex Michelsen e lo spagnolo Pabloche si affronteranno per l’altro posto nell’atto conclusivo. Michelsen (n.52 del mondo) ha prevalso nel derby contro Chris Eubanks (n.