Vendemmia Consorzio Vino Chianti | Meno uva ma la qualità sarà ottima

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Non tantoma di. Così si annuncia la2024 secondo il. “La2024 noncosì ricca come qualcuno si aspettava. Il pieno carico non lo faremo, ma ilè ottimo” dice Giovanni Busi, presidente del. “I vigneti hanno dovuto fare i conti nei mesi scorsi con la peronospora, fungo che interviene nella prima fase della vegetazione annientando il grappolo, o se arriva successivamente, colpendo i singoli chicchi che seccano: i numerosi attacchi di peronospora avvenuti a maggio-giugno hanno causato una riduzione della produzione. Il fungo per fortuna però non intacca ladell'uva, quindi neppure quella del, che infatti si annuncia eccellente”. Lainizierà settimana prossima per i vini bianchi, in linea con gli anni scorsi.