US Open 2024 il tabellone di Musetti Subito il rientrante Opelka poi prospettive Rune e Zverev

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non si può dire che Lorenzoabbia preso col sorriso ilche gli è toccato in sorte agli US. Il toscano, infatti, si troverà a dover debuttare a Flushing Meadows contro uno dei peggiori avversari possibili, almeno per il vissuto degli anni 2021-2022, quelli che rappresentano il focus di ciò che stiamo per andare a vedere. Sarà infatti Reillya tenere a battesimo il numero 2 azzurro. Il gigante americano, noto soprattutto per le doti al servizio, è stato praticamente sempre illeggibile pernei tre confronti giocati nell’arco di tempo citato, tra cui uno proprio a New York nel 2021. C’è però un fatto da tenere in considerazione:è rientrato nel circuito da poco dopo, nei fatti, due anni di stop (se si eccettua un unico match giocato e perso nel 2023) in cui, tra anca e polso, ne ha vissute di tutti i colori.