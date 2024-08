Un caso di Dengue a Tavarnuzze Scatta la disinfestazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Undi. Il paziente colpito è un uomo residente a Firenze, ma che lavora nella sede imprunetina del consorzio agrario. Il sindaco Riccardo Lazzerini, su indicazione del dipartimento della prevenzione della Asl di Firenze, ha immediatamente firmato un’ordinanza per unadi massa e immediata nelle strette vicinanze del luogo dove l’uomo ha lavorato negli scorsi giorni, prima di manifestare i sintomi che poi hanno portato alla diagnosi. Tra oggi e domani i tecnici esperti del settore interverranno nell’area di Impruneta capoluogo compresa tra via Imprunetana perangolo via Aldo Moro e la stazione di servizio. Inclusi nell’attività ditutti i cortili, piazzali, giardini, terrazze e strade anche private che rientrano nell’area interessata.