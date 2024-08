Tremendo schianto auto-scooter Morto un uomo di 44 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Uno, un boato che ha scosso un intero quartiere e una persona deceduta. Una tragedia che si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì all’incrocio tra la provinciale Francesca Romea, e via San Giuseppe, a pochi metri dal passaggio a livello e dal centro di Altopascio. E purtroppo il bilancio è drammatico, con una vita stroncata. Undi origine marocchina, Yassine Bannour, 44, residente a Capannori, in sella ad uno, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Toyota Yaris condotta da un giovane che abita nella cittadina del Tau. Nell’impatto, di notevole violenza, il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha coordinato i soccorsi, inviando sul posto una ambulanza della Misericordia di Montecarlo.