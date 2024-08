Storia di un whistleblower professionista

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 22 agosto 2024) È sabato e mi trovo all’interno di una stanza elegante in un hotel di lusso di una grande metropoli americana. Un uomo di nome Richard Overum mi ha appena accompagnato dalla hall per informarmi sulla mia nuova identità. Ho una direttiva: incarnare la parte di uno scommettitore d'alto bordo. Una persona capace di firmare senza pensarci un assegno da milioni di dollari e, soprattutto, alla ricerca di un investimento. Devo apparire perfetto, spiega Overum. Perché stanotte lo seguirò in un'operazione sotto copertura. Richard Overum non è un membro delle forze dell'ordine o un funzionario governativo. Fa qualcos'altro: è unspecializzato in un lavoro che si è creato da solo. Dà la caccia agli uomini d'affari sospettati di infrangere la legge, un mestiere che in virtù di alcuni paragrafi della legge federale spesso trascurati, può finire per essere pagato molto bene.