Sorteggio tabelloni US Open 2024 oggi in tv | orario canale e diretta streaming

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’attesa è finita:si terrà ildegli US, quarto e ultimo Major stagionale di scena a New York: ecco tutte le informazioni per seguirlo. Inizia la rincorsa ai campioni in carica Novak Djokovic e Coco Gauff, che hanno sicuramente la possibilità di ripetersi a Flushing Meadows ma dovranno fare i conti una pressione maggiore del solito. Tra i principali avversari del serbo, spiccano il numero uno del mondo Jannik Sinner e il vincitore degli ultimi due Slam, Carlos Alcaraz. Al femminile, invece, le due indiziate candidate a succedere alla beniamina di casa nell’albo d’oro sono Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Non mancano però altri italiani tra le possibili sorprese, da Jasmine Paolini a Lorenzo Musetti, passando per Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e ancora Matteo Berrettini o Lorenzo Sonego.