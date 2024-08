SNAI – Formula 1 | Verstappen fa 200 GP nella sua Olanda Max favorito a 250 Norris subito dietro a 275

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) - Dopo quattro gare senza vittorie, il pilota della Red Bull vuole tornare al successo in casa. Piastri outsider a 5,50, ancora inle Ferrari: Leclerc a 20, Sainz a 25 Milano, 22 agosto 2024 – Festeggiare il 200° Gran Premio in carriera, in casa, con il ritorno alla vittoria. Questo l'obiettivo di Maxalla vigilia del GP d'. Il pilota della Red Bull, dopo un inizio di stagione da dominatore, nelle ultime gare sta vivendo un periodo di leggera flessione, come dimostrato dagli ultimi quattro appuntamenti della stagione in cui non è salito sul gradino più alto del podio. Nelle quote, seppur con un vantaggio leggero,resta però il: il ritorno al successo si gioca a 2,50, con Landoa 2,75 e Oscar Piastri a recitare il ruolo di outsider a 5,50.