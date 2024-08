Se Djokovic fosse stato positivo al doping come Sinner la reazione dei fan sarebbe stata diversa? Crocifisso dai provax | la stoccata di Heather Parisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Èil caso più chiacchierato degli ultimi giorni. E non poteva essere altrimenti se al centro della vicenda c’è il numero uno del tennis mondiale. Ha scosso il web, infatti, il comunicato rilasciato da Jannikin cui si afferma cheil tennista èassolto da qualsiasi accusa didopo che erano state trovate tracce di Clostebol (una sostanza dopante) nel suo corpo. Tracce minime, dovute a un massaggio eseguito dal suo fisioterapista che aveva usato uno spray contenente la sostanza vietata per curare una ferita alla mano. Insomma, una catena di leggerezze chepotuta costare cara a. In attesa del ricorso, che può essere presentate dall’agenzia antimondiale (WADA) o italiana (NADO) entro il prossimo 6 settembre.