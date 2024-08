Roma tornano gli Open Day per il rinnovo della carta d’identità | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024- Nel fine settimana del 24 e 25 agostogliDay dedicati allaElettronica con l’apertura dei 3 ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio di Via Petroselli 52. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da domani, venerdì 23 agosto, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Grazie alle aperture straordinarie anche il prossimo weekend cittadine e cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documentopotranno farlo con uno o al massimo due giorni di attesa, prenotandosi il venerdì precedente sul sito Agenda CIE.