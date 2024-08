Naufragio del superyacht Bayesian | recuperati 4 corpi avvistato il 5

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono riprese questa mattina le attività degli speleosub a Porticello che hanno recuperato il quinto corpo dei sei dispersi deldelnelle acque di Porticello nel Palermitano. Il cadavere era stato individuato ieri in una delle cabine del relitto. È stato quindi condotto in porto da un’imbarcazione dei vigili del fuoco all’interno di una body bag di colore blu. Al momento non si conosce l’identità del cadavere ma all’appello mancano Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah. Ieri sono statinel pomeriggio e identificati i primi quattro: si tratta del banchiere Jonathan Bloomer, della moglie Elizabeth, dell’avvocato Chris Morvillo e della moglie Nada.