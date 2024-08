Naufragio Bayesian | Lynch voleva venderlo La maledizione del veliero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un tragico destino sembra aver colpito il, il lussuosoconsiderato “inaffondabile” di proprietà di Mike, imprenditore britannico di successo noto come il “Bill Gates britannico”., 59 anni, è stato ritrovato morto oggi dopo l’affondamento della sua imbarcazione al largo della Sicilia. Recenti indiscrezioni provenienti dal Regno Unito suggeriscono cheavrebbe pensato di vendere lo yacht solo pochi mesi fa, ma ha cambiato idea dopo la sua inattesa assoluzione in un processo penale negli Stati Uniti lo scorso giugno. Il processo riguardava una presunta frode legata alla vendita della sua prima azienda, Autonomy, al colosso americano HP per oltre 11 miliardi di dollari nel 2011.Leggi anche:: “Sono morti come topi”.