Lookman allarme rientrato per l’Atalanta Ci sarà contro l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ademolaaveva chiesto di rimanere fuori dalla partitail Lecce per motivi di mercato. L’a pochi giorni dal match con. RIENTRO – Il Paris-Saint Germain pareva volesse muoversi per Ademolaper il suo attacco. Il nigeriano aveva coltoesse e aveva chiesto aldi rimanere fuori dai convocati per la partitail Lecce. Una mossa senza senso, anche perché pochi giorni prima aveva giocato la Supercoppa Europea con il Real Madrid. Oggi, 22 agosto,è tornato ad allenarsi con i compagni secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ea disposizione per i prossimi impegni della sua squadra. Giocherà perciò il match condi venerdì 30 agosto.